Polícia Civil e Guarda Municipal prendem homem por furto e disparo de arma de fogo em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Marataízes, prendeu, nesta quinta-feira (17), um homem suspeito de furtar uma pistola de uma residência e efetuar um disparo no bairro Acapulco, em Marataízes.

As equipes foram acionadas após receberem informações de que um indivíduo estaria realizando disparos de arma de fogo na região. No local indicado, os agentes localizaram o suspeito com uma pistola na cintura. Ao ser abordado, ele confessou ter realizado o disparo após subtrair a arma de uma casa.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e disparo de arma de fogo, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

