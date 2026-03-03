Polícia Civil e Casa Militar realizam sonho de jovem com deficiência em visita ao NOTAer

Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação integrada com a Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo, promoveu um encontro emocionante que marcou a vida do jovem Ramon dos Santos Vieira, de 27 anos. A iniciativa viabilizou uma visita técnica à base do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), permitindo que ele realizasse o sonho de conhecer de perto as aeronaves e os profissionais da aviação de segurança pública.

A ação teve início após o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, receber o pedido por meio de um familiar do jovem. Ramon é diagnosticado com uma variante genética rara no gene HMGB1, condição que pode causar atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, impactando a coordenação e a fala. Além disso, tem baixa visão e rim único, o que exige acompanhamento médico constante.

Sensibilizado com a história e com a paixão do jovem pela aviação, o delegado articulou a visita junto ao delegado da Polícia Civil Arthur Bogoni, que também é piloto do Notaer, e à major da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) Elizabeth Bergamin, piloto da unidade aérea. Juntos, organizaram a recepção de Ramon na base.

Acompanhado da mãe, Valdileia dos Santos, e do padrasto, Romildo, Ramon explorou atentamente cada detalhe das aeronaves e das instalações do Núcleo. A mãe relatou a ansiedade do filho antes do encontro. “Ele quase não dormiu. O interesse dele por helicópteros é genuíno, e vê-los de perto era um desejo antigo”, contou emocionada.

Valdileia também expressou gratidão pela sensibilidade da equipe. “Admiro o trabalho do delegado Rodrigo Sandi Mori pela televisão e sei o quanto a rotina dele na Serra é exigente. Ver que ele encontrou tempo para realizar o sonho do meu filho é algo que me deixa sem palavras”, declarou.

O delegado e piloto Arthur Bogoni destacou o significado do momento. “A admiração e o carinho que ele e sua família demonstraram por nós tornaram o nosso dia ainda mais especial. O reconhecimento da população a quem servimos diariamente é uma das maiores realizações do nosso trabalho. Demonstrações de gratidão como essa renovam nossa energia para continuar levando proteção e esperança à sociedade”, afirmou.

O delegado Rodrigo Sandi Mori ressaltou que ações como essa reforçam o compromisso humano das instituições. “Nossa missão vai além da atividade policial. Servir também é acolher, ouvir e, sempre que possível, contribuir para transformar sonhos em realidade”, destacou.

A major Elizabeth Bergamin também destacou a importância da iniciativa. “É extremamente gratificante proporcionar esse tipo de experiência às pessoas que admiram e têm carinho pelo nosso trabalho. Realizar o sonho do Ramon, de conhecer a nossa unidade e nossos integrantes, e ver a alegria em seus olhos nos aproxima da sociedade e nos dá a certeza de que estamos trilhando o caminho certo”, disse.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES