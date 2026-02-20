Polícia Civil do Espírito Santo publica edital para o 1º Leilão de Viaturas de 2026

A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou, nesta quinta-feira (19), o Edital nº 02/2025, referente ao 1º Leilão de Viaturas do ano de 2026, cujo processo se iniciou no final do ano passado e agora chega à sua fase final. Ao todo, serão leiloados 71 veículos automotores, entre carros, camionetes e uma motocicleta.

A visitação presencial aos veículos ocorrerá entre os dias 09 a 13 de março de 2026, das 9h às 15h, no Pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizado na Rua Bahia, nº 14, bairro Jardim América, em Cariacica, nas proximidades do Terminal Jardim América e do Estádio Engenheiro Araripe.

O edital, com todas as informações sobre o leilão, está disponível para consulta no site do Leiloeiro Oficial responsável pelo certame, por meio do link: https://www.esleiloes.com.br/

Os lances devem ser realizados exclusivamente pelo site do leiloeiro oficial, após o devido cadastro e habilitação. Os valores iniciais variam entre R$ 3.100,00, para uma motocicleta Honda XR 250 Tornado, ano 2004, e R$ 26.000,00, para uma camionete Mitsubishi L200 Triton, ano 2017. Também fazem parte do leilão modelos como Ford Focus, Ford EcoSport, Fiat Strada, Ford Ranger e Renault Duster. O valor mínimo de arrecadação previsto com a soma dos lances iniciais é de aproximadamente R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais).

O presidente da Comissão, delegado Érico de Almeida Mangaravite, explicou que a finalização dos lances está marcada para o dia 14 de março de 2026, a partir das 9h, exclusivamente pelo site https://www.esleiloes.com.br/. Cada veículo será leiloado como um lote individual, sendo declarado vencedor o participante que apresentar o maior lance por lote. Os veículos serão vendidos no estado em que se encontram.

“Este é o quarto leilão de viaturas da história da instituição. Acreditamos que até o final de 2026 mais dois leilões serão realizados. Nosso objetivo é realizar processos ágeis, transparentes e eficientes, sempre observando com bastante rigor as normas legais que regulamentam a venda de bens públicos”, destacou o delegado.

Para maiores informações, os interessados deverão acessar o site https://www.esleiloes.com.br/, no qual está disponível o edital completo, onde constam as regras do certame, os requisitos e vedações para participação e a listagem completa de veículos, com fotografias, descrições e valores iniciais.



Fonte: GOVERNO ES