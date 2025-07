Polícia Civil do Espírito Santo publica edital para 1º Leilão de Viaturas de 2025

A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou, quarta-feira, 16 de Julho de 2025, o Edital nº 01/2025, referente ao 1º Leilão de Viaturas do ano. Ao todo, serão leiloados 65 veículos automotores, entre carros, motocicletas e camionetes.

A visitação presencial aos veículos ocorrerá entre os dias 04 e 08 de agosto de 2025, das 9h às 15h, no Pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizado na Rua Bahia, nº 14, bairro Jardim América, em Cariacica, nas proximidades do Terminal Jardim América e do Estádio Engenheiro Araripe.

O edital, com todas as informações sobre o leilão, está disponível para consulta no site do Leiloeiro Oficial responsável pelo certame, por meio do link: https://www.sousaleiloes.com.br.

Os lances devem ser realizados exclusivamente pelo site do leiloeiro, após o devido cadastro e habilitação. Os valores iniciais variam entre R$ 700,00, para uma motocicleta Honda CG 125, ano 1998/1998, e R$ 35.000,00, para uma camionete Toyota Hilux, ano 2018/2019. Também fazem parte do leilão modelos como Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Renault Duster. O valor mínimo de arrecadação previsto com a soma dos lances iniciais é de R$ 1.193.150,00.

O presidente da Comissão, delegado Érico de Almeida Mangaravite, explicou que a finalização dos lances está marcada para o dia 09 de agosto de 2025, a partir das 9h, exclusivamente pelo site (https://www.sousaleiloes.com.br). Cada veículo será leiloado como um lote individual, sendo declarado vencedor o participante que apresentar o maior lance por lote.

“Este é o primeiro Leilão de Viaturas que a PCES realizará em 2025, sendo o terceiro da história da instituição. Já foram iniciados os procedimentos para a realização do Leilão de Viaturas nº 02/2025, que deverá ocorrer nos próximos meses”, destacou o delegado Érico de Almeida Mangaravite.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES