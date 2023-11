Polícia Civil divulga resultado da Operação ‘Aproximação’ no mês de outubro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais (SIAE) divulgou, nesta quarta-feira (1º), o resultado da Operação ‘Aproximação’, realizada com o objetivo de coibir a prática de crimes contra usuários de transporte público. Ao todo, 50 coletivos foram abordados nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra durante o mês de outubro.

As ações visam à aproximação entre a Polícia Civil e a população. Ao todo, 12 policiais civis, distribuídos no entorno e dentro dos coletivos, realizaram uma aproximação humanizada, aliando prevenção e orientação aos passageiros. O horário escolhido para realização das abordagens aos coletivos foi entre 19h e 21h, considerando o horário de maior incidência dos crimes.

As abordagens tiveram início no dia 02 de outubro e terminaram nessa segunda-feira (30), com um total de 50 coletivos abordados. As equipes percorreram o município de Vitória, em pontos da Avenida Vitória, Forte São João, Avenida Cleto Nunes e Parque Moscoso. Em Vila Velha, as abordagens aconteceram na Avenida Luciano das Neves e Rodovia do Sol. No dia 06 de outubro, as equipes estiveram no município de Cariacica, com ações na Avenida Expedito Garcia, Rodovia do Contorno e Rodovia Leste Oeste. Já no município da Serra, foram abordados os coletivos que trafegavam na Avenida Norte Sul, cruzamento com a Rua Guaíba, finalizando as ações do mês de outubro.

Durante a operação, os profissionais explicam o motivo da abordagem e os motivos que podem levar à necessidade de uma revista pessoal, questionam se há algum passageiro que esteja se sentindo ameaçado, relatam como ocorre a maioria dos furtos nos ônibus, distribuem cartões relativos ao Disque-denúncia, entre outras orientações.

O chefe da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais, delegado João Francisco, afirmou que a resposta do público tem sido bastante positiva e a população demonstra entender a relevância da ação proposta pela Polícia Civil. “As ações estão previstas para acontecer até o fim do ano e pretendemos ampliar a equipe de trabalho para a melhoria no atendimento à população”, informou João Francisco Filho.

A Operação ‘Aproximação’ foi pensada a partir de análises de dados oriundos do Portal Business Inteligence – BI relativos à incidência de crimes patrimoniais, especificamente, furtos e roubos a usuários de transporte coletivo. O estudo mostra ainda que o horário com maior incidência dos crimes ocorre entre 20h e 21h, momento em que os cidadãos estão retornando para suas casas.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES