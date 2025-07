Polícia Civil divulga lista de policiais contemplados com progressão funcional

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou, nesta sexta-feira (25), a lista de policiais civis contemplados com a progressão funcional. A relação está disponível na Edição nº 25.530 do Diário Oficial do Estado.

Foram beneficiados servidores dos cargos de delegado de polícia (DP), oficial investigador de polícia (OIP), psicólogo, assistente social e auxiliar de perícia médico-legal (APML). O direito referente à publicação da progressão é relativo à contagem até 30 de abril de 2025, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2025.

De acordo com a chefe do Departamento de Recursos Humanos (DRH) da PCES, oficial investigadora de polícia Carla Renata Souza de Lacerda, cada cargo conta com uma legislação específica sobre subsídio, embora o conteúdo geral da progressão seja semelhante para todas as carreiras.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) é o órgão responsável pela análise dos direitos dos servidores e pela publicação das normativas referentes à progressão. Em média, são realizadas três publicações anuais de portarias que tratam do avanço na tabela de subsídios das carreiras funcionais do Estado. Essas publicações asseguram ainda o pagamento retroativo dos valores devidos a cada servidor.

Entenda a progressão funcional:

A progressão funcional na carreira é um benefício concedido aos policiais civis a cada dois anos de serviços prestados. Nela, o servidor avança para a coluna seguinte da tabela de subsídios, conforme o tempo de efetivo exercício na instituição.

Cada evolução funcional também resulta em aumento no valor do subsídio mensal do servidor, valorizando o tempo de dedicação à segurança pública do Espírito Santo.

