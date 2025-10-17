Polícia Civil divulga balanço das ações conjuntas no combate ao furto de energia elétrica no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), divulga o balanço das ações realizadas entre janeiro e setembro deste ano no enfrentamento aos crimes de furto de energia elétrica em todo o Estado. As operações, conduzidas em conjunto com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, resultaram em 78 ocorrências identificadas, com 47 flagrantes lavrados no período.

As ações foram executadas de forma coordenada com as Delegacias Regionais da Polícia Civil, alcançando 18 regiões do Espírito Santo. As maiores incidências foram registradas nas cidades da Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória, que concentraram a maior parte dos flagrantes. O crime também é recorrente no interior do Estado, com 14 ocorrências distribuídas entre os municípios de Presidente Kennedy, Vila Valério, Dores do Rio Preto, Piúma, Brejetuba, Barra de São Francisco, Ecoporanga e Mantenópolis, entre outros.

Durante as operações, as equipes identificaram e flagraram ligações irregulares em residências, comércios e propriedades rurais. Em um dos atendimentos, foi constatado o furto de energia elétrica em uma loja de açaí, localizada no bairro Vera Cruz, em Cariacica. Durante a inspeção, os técnicos identificaram irregularidades no ramal trifásico de energia, que estava ligado diretamente à rede da EDP, sem medição para registro de consumo e faturamento. A ligação irregular foi desfeita, sendo restabelecido apenas o fornecimento regular.

Também em Cariacica, um posto de combustíveis foi alvo de fiscalização, sendo identificada uma ligação irregular que impedia o registro do consumo de energia, caracterizando o crime de furto. Já em Linhares, a proprietária de uma loja de roupas femininas, de 49 anos, foi presa em flagrante após a perícia constatar irregularidades no sistema elétrico, que impediam o registro correto do consumo e o faturamento da energia utilizada.

O chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro, destacou a importância da atuação integrada. “O trabalho conjunto com a Polícia Científica e a EDP tem sido fundamental para identificar e coibir as fraudes, que causam prejuízos milionários e colocam em risco a vida das pessoas”, afirmou.

