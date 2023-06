Polícia Civil deflagra ‘Operação Sinal’ em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 16º Distrito Policial de Cariacica, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), apreendeu, na tarde o último dia 14, 23 aparelhos celulares, notebooks e HDs externos. Dois homens, um de 35 anos e outro de 31 anos, em foram detidos. Ação foi realizada em mais uma fase da Operação Sinal, que visa combater a receptação de aparelhos celulares.

Desde a primeira fase da Operação Sinal – o nome é referente ao sinal de celular –, realizada em setembro de 2022, mais de 300 aparelhos celulares já foram recuperados. Nessa fase, foram realizadas diligências nos bairros Nova Canaã e Oriente, em Cariacica, para dar cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, em residências e comércios especializados em revenda de aparelhos celulares.

Dos 23 aparelhos celulares apreendidos, três estavam com restrição de furto e roubo e quatro aparelhos foram restituídos. Foram ainda apreendidos dois notebooks e dois HDs externos.

Segundo a titular do 16º Distrito Policial de Cariacica, delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout, os materiais apreendidos serão inspecionados para apuração dos fatos. “As investigações prosseguem para coibir o comércio irregular dos aparelhos”, informou a delegada.

Os conduzidos foram encaminhados à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

