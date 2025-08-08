Polícia Civil deflagra operação para combater rifas ilegais no Sul do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (07), uma operação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e realização de rifas ilegais na Região Sul do Espírito Santo.

A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência no município de Alegre, que relatava a possível manipulação dos resultados dos sorteios, nos quais os ganhadores já estariam previamente definidos.

“Durante as apurações, a equipe identificou uma série de irregularidades, como a ausência de autorização do Ministério da Fazenda, órgão federal responsável pela regulamentação de loterias, e a falta de recolhimento dos tributos exigidos para esse tipo de atividade. Também foi constatado que os valores utilizados para aquisição dos bens sorteados tinham origem suspeita, com transferências realizadas por terceiros não identificados”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Itapemirim, delegado Daniel de Araújo.

Com autorização judicial, foram solicitadas a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de perfis utilizados na internet para promover os sorteios. A análise financeira revelou que os responsáveis pelas rifas não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes, nem mesmo os itens anunciados como prêmios.

Na ação realizada nesta quinta-feira (07) nas cidades de Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre, foram apreendidos diversos bens de luxo que seriam sorteados nos próximos dias, incluindo três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo, além de aparelhos celulares que seriam sorteados.

“A Polícia Civil continua com as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema e esclarecer a origem dos recursos utilizados nas transações”, completou o delegado Daniel de Araújo.

