Polícia Civil deflagra operação e prende traficante em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação policial na capital, resultando na prisão de um homem de 26 anos, apontado como uma das lideranças do bairro Cruzamento, em Vitória.

O indivíduo, conhecido como “Ceifador”, foi localizado no bairro Jucutuquara, também na capital. Contra ele, havia um mandado de prisão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele era um dos alvos da Operação “Krampus”, deflagrada no dia 19 de dezembro de 2024, que teve como principal objetivo combater o tráfico de drogas e desmantelar a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário Capixaba.

