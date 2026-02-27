Polícia Civil deflagra operação e prende suspeitos de tentativa de homicídio em Barra de São Francisco

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, deflagrou uma operação policial para o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão contra investigados por tentativa de homicídio qualificado, ocorrida no último dia 14, no distrito de Paulista.

De acordo com as investigações, dois homens, de 29 e 31 anos, atacaram a vítima em via pública com golpes de faca e machadinha, após uma discussão relacionada a dívidas de aluguel.

Durante a ação, um dos alvos foi localizado e preso em casa, no distrito de Paulista. O outro investigado se apresentou à unidade policial, acompanhado de advogado, ocasião em que teve o mandado de prisão cumprido. Nos endereços vinculados aos suspeitos, foram realizadas buscas, sendo apreendidos aparelhos celulares e instrumentos que auxiliarão na instrução do inquérito policial.

“Imagens de videomonitoramento auxiliaram na identificação da dinâmica do crime, demonstrando que, enquanto um dos suspeitos golpeava a vítima no pescoço, o segundo impedia sua fuga. A vítima sobreviveu após conseguir saltar por barrancos e receber socorro médico”, informou o titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini Dutra.

Após os procedimentos de praxe, os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

