Polícia Civil deflagra mais uma etapa da Operação Vapor na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), realizou, no dia 21 de junho, a 2ª fase da Operação Vapor na Região Metropolitana da Grande Vitória. A operação visa a combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, respectivos acessórios e refis líquidos.

As diligências ocorreram nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. De acordo com a Resolução nº 46, de 28 de agosto de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é proibida a comercialização e importação de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, entre eles o cigarro eletrônico.

No dia da ação, foi preso em flagrante, no bairro Mata da Praia, em Vitória, um dos maiores fornecedores de cigarros eletrônicos do Estado. O mesmo tinha uma loja on-line, chamada “Vapor Capixaba”. O fornecedor vendia os cigarros para todo o País. Durante a investigação, foi possível localizar uma sala comercial, também no bairro Mata da Praia, que servia como um depósito para armazenar os produtos ilegais.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, ressaltou que o cigarro eletrônico impacta diretamente na saúde, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. De acordo com o titular do 6º Distrito Policial, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, os clientes não iam à loja “Vapor Capixaba” para adquirir o produto. As entregas eram feitas pelo correio ou por meio de um motoboy da loja. Na sala comercial, foram apreendidos mais de 1.200 cigarros e itens para o uso do produto.

Segundo as investigações, os produtos eram comprados no Paraguai e revendidos em território nacional. Com o aval da Justiça, a Polícia Civil teve acesso aos dispositivos eletrônicos da loja, sendo possível analisar o balanço financeiro e as informações de compradores, entre eles menores de idade.

O indivíduo conseguiu uma boa renda por meio das vendas criminosas, como um veículo do modelo BMW. Em apenas 78 dias de venda, o acusado lucrou cerca de R$ 508 mil, informou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues. Na residência do detido, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi apreendido uma arma austríaca, do modelo mais moderno.

O detido responderá pela venda de produto nocivo à saúde, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O motoboy responsável pelas entregas também foi preso em flagrante, no momento que iria realizar um novo serviço.

No município de Guarapari, a operação ocorreu em tabacarias e lojas de conveniência, por meio de mandado de busca e apreensão. Em um shopping no Centro da cidade funcionava uma tabacaria e, no local, foram apreendidos 150 cigarros e 96 acessórios. “O dono do local já havia sido alvo da primeira operação. O dono do estabelecimento não estava no local e não houve prisão em flagrante”, disse o titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari, delegado Marcelo Santiago.

Já no município da Serra, a operação teve como foco estabelecimentos localizados na região de Jacaraípe. Quatro estabelecimentos, incluindo depósitos, lojas de conveniência e tabacarias, foram averiguados. No total, foram apreendidos 363 cigarros e acessórios contrabandeados. O dono do estabelecimento também não estava no local e não houve presos em flagrante.

O delegado-geral José Darcy Arruda complementou que os cigarros eletrônicos apreendidos correm o risco de terem sido batizados com substâncias, como THC, utilizado na nova droga conhecida como K9. Os cigarros serão enviados para laboratórios e serão submetidos à devida análise.

