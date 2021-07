Polícia Civil de SP distribui 4 mil roupas e cobertores para moradores de rua

Governo de SP Agasalhos e cobertores arrecadados em ação que contou com apoio da Polícia Civil de SP

A Polícia Civil participou nesta quinta-feira (29), por intermédio da 1ª Delegacia Seccional de Polícia – Centro, de uma campanha de distribuição de agasalhos para pessoas carentes. O evento ocorreu na Casa de Oração do Povo de Rua, localizada à Rua Djalma Dutra, número 3, Luz.

Cerca de 4.000 peças de roupas e cobertores (2 toneladas) foram arrecadadas pela Seccional Centro para serem entregues ao Fundo Social de Soliedariedade por meio da Primeira Dama do Estado, D. Bia Dória.

A ação contou com a presença do Governador do Estado, João Doria, do Vice-Governador do Estado, Rodrigo Garcia, da Presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primeira Dama do Estado, D. Bia Doria, da Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, bem como de outras autoridades.

Também na manhã de hoje, o governador João Doria (PSDB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) realizaram a entrega de cobertores e agasalhos para a população desabrigada na Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo.

O evento contou com o apoio do padre Júlio Lancellotti, coordenador da pastoral. “Viemos aqui oferecer, em nome da Prefeitura e do Governo do estado de São Paulo, oito mil cobertores, dois mil pares de meia, dois mil agasalhos, além de apoio, alimento e suporte para esses dias frios que estamos passando “, diz Doria, em vídeo publicado nas redes sociais.

Também foi anunciado pela gestão estadual que a estação Dom Pedro 2º, da Linha 3-Vermelha do Metrô, estará funcionando como abrigo para até 400 moradores de rua até sábado (30), das 20h até as 8h do dia seguinte.