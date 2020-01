Polícia Civil de MG não descarta sabotagem de ex-funcionário de cervejaria

A Quina ficou acumulada mais vez após o concurso 5168 na noite do último sábado (11), em São Paulo. Os números sorteados foram 11-26-58-61-70 e daria o prêmio de 2.504.130,69.

Sen nenhum vencedor, o prêmio subiu para R$ 3,5 milhões e o sorteio será realizado na segunda-feira (13). De acordo com o banco, o sorteio de sábado da Quina fez 62 apostas vencedoras na faixa da quadra, pagando R$ 7.727,59 a cada uma delas. Outras 3.876 apostas ganharam R$ 185,87.

O próximo sorteio da Quina acontece amanhã, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h (horário de Brasília), no Terminal Rodoviário do Tietê. O evento é aberto ao público.