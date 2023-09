Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Mimoso do Sul

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, prendeu quatro pessoas durante operação realizada no último dia 05. Dois suspeitos foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas e os outros dois por descumprimento de medida protetiva. Todas as prisões ocorreram na cidade de Mimoso do Sul.

A primeira prisão ocorreu na localidade de Santa Marta, em Mimoso do Sul. Os policiais foram a uma residência para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de um indivíduo de 67 anos. No local, a equipe logrou êxito em apreender um revólver calibre 38 com cinco munições, razão pela qual o homem foi conduzido à DP de Mimoso do Sul e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Em seguida, diligências foram realizadas na localidade de Itapuã, com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas. O indivíduo não apresentou reação à presença policial e foi conduzido à delegacia. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Em ato contínuo, foram realizadas diligências na localidade de Morro da Palha, no município, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 34 anos, por descumprimento de medida protetiva. Outro homem, de 30 anos, também foi preso pelo mesmo motivo no Centro da cidade de Mimoso do Sul. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

