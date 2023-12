Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão por crime contra o patrimônio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão na última quinta-feira (07). Três suspeitos de 50, 28 e 27 anos são investigados por crimes contra o patrimônio praticados em face de uma entidade religiosa do município de Itaguaçu, além de crimes como, estelionato, furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa, lavagem de capitais e contravenção penal de jogos de azar, por meio de sorteios virtuais.

A ação contou também com apoio das equipes de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Na manhã da última segunda-feira (04), a equipe policial por meio de diligências conseguiu localizar o suspeito de 50 anos, na residência dele, localizada no bairro Córrego São Geraldo. Nada de ilícito foi encontrado no imóvel. O celular do investigado foi apreendido para análise.

O suspeito chegou a ser indagado pela equipe sobre um veículo do modelo Ford que se encontrava no nome dele, porém ele informou que vendeu o carro há cerca de cinco anos e que o comprador nunca havia realizado a transferência do valor. O investigado também informou que tem um outro veículo do modelo Fiat Strada, mas que não é o proprietário, e que o veículo estaria em uma oficina no município de Laranja da Terra.

Em seguida a equipe se dirigiu até a oficina informada pelo suspeito, chegando no local foi averiguado que o veículo, estava com o motor arrancado e aberto, com peças sobre a carroceria e sem condições de circulação, motivo pelo qual não foi removido até a delegacia.

No mesmo dia, a equipe policial, seguiu para o endereço de uma mulher de 28 anos, localizada no bairro Barro Preto. No imóvel estava, além da suspeita, o filho dela menor de idade e o investigado de 27 anos.

O suspeito foi revistado pela equipe, sendo localizado no bolso direito da bermuda dele, um celular que estava sendo reiniciado pós formatação. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos. Por meio de investigações, a polícia já sabia que o suspeito tinha uma pistola, sendo solicitado que apresentasse a arma e suas munições.

Conforme levantamento nas investigações, o investigado é dono de um veículo modelo Fiat Mobi, que foi apreendido junto com a pistola Glock g23, mais 367 munições do mesmo calibre, uma maquininha de cartão e dois globos de sorteio manual com 100 bolas numeradas e duas tabelas com numeração de um a 100.

No local, também foram apreendidos joias e um veículo Chev Sonic, de propriedade da suspeita de 28 anos. O veículo levado à delegacia, não sendo necessária a condução da investigada, que foi liberada no local.

