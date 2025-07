Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra investigado por série de roubos na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 12º e 13º Distritos Policiais da Serra, cumpriu, nesta quinta-feira (03), um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo de 21 anos, investigado por uma série de roubos à mão armada ocorridos nos bairros Colina de Laranjeiras e Valparaíso, no município da Serra.

As investigações apontam que o detido realizava abordagens violentas, majoritariamente contra mulheres, com o objetivo de subtrair aparelhos celulares. Os crimes vinham sendo praticados desde abril deste ano e, até o momento, cinco vítimas foram formalmente identificadas e ouvidas durante o inquérito policial.

“Após trabalho investigativo da equipe, o suspeito foi identificado e qualificado, sendo possível o reconhecimento fotográfico por parte das vítimas. As diligências também incluíram a análise de imagens de câmeras de monitoramento que registraram os crimes. Com base nos elementos probatórios colhidos, o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário com representação pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida”, disse o titular do 12º e 13º Distritos Policiais da Serra, delegado Josafá da Silva.

O mandado foi cumprido no interior do sistema prisional. O indivíduo foi preso em flagrante no dia 25 de junho por uma equipe da Guarda Municipal, após assaltar uma loja de celulares, no bairro Porto Canoa, também na Serra.

“Ressaltamos ainda que o investigado tem histórico de atos infracionais análogos aos crimes de furto e homicídio, praticados quando era menor de idade. A Polícia Civil está divulgando a imagem do detido com o objetivo de possibilitar que outras possíveis vítimas realizem o reconhecimento formal do investigado. Denúncias e informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181 ou registradas na delegacia”, acrescentou o delegado Josafá da Silva.

