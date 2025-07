Polícia Civil cumpre mandado de prisão na zona rural de Ibiraçu

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio das Delegacias de Polícia (DP) de Fundão e Ibiraçu, cumpriu, nessa terça-feira (1º), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 50 anos. O mandado pelo crime de furto foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu.

A ação foi realizada com êxito em uma residência em construção, localizada na zona rural do município de Ibiraçu. No local, os policiais deram ciência ao detido sobre o mandado de prisão vigente, bem como informaram a um familiar acerca do cumprimento da medida judicial.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Assessoria de Comunicação Polícia Civil

