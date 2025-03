Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu, na noite dessa terça-feira (18), no município de Vitória, um homem de 47 anos, investigado pelos crimes de ameaça e violência doméstica.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória. O homem foi localizado em sua residência, no bairro Jardim da Penha, e não ofereceu resistência à prisão.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional.

