Polícia Civil cumpre mandado de prisão de suspeito de ameaçar e agredir adolescente em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), realizou, nesta quarta-feira (15), operação policial em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan) e o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), no bairro São Benedito, em Vitória.

Durante a ação, foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 29 anos. O mandado foi expedido pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes (VECA), em razão de infrações aos artigos 129, §9º; 147 e 150, todos do Código Penal Brasileiro.

O investigado é suspeito de ameaçar e agredir a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, fato que motivou a instauração do inquérito policial na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em julho deste ano.

“Conforme apurado, o indivíduo não aceitava o término do relacionamento e passou a ameaçar a vítima com arma de fogo, afirmando que iria matá-la. Em uma das ocasiões, chegou a escrever uma carta com novas ameaças, reforçando o teor violento e intimidatório. Não satisfeito, o autor passou a enforcar a vítima, afirmando que, dessa forma, não deixaria marcas das agressões”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Marcelo Cavalcanti.

Em interrogatório realizado na DPCA, o acusado confessou a prática dos crimes.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanecerá à disposição da Justiça.

