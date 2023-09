Polícia Civil cumpre dois mandados de busca e apreensão em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial (DP) da Praia do Canto, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, em desfavor de um homem de 18 anos, suspeito de praticar dois assaltos a mesma loja no bairro Praia do Canto. Os assaltos ocorreram no mês de agosto deste ano.

O foco do assaltante era roubar o dinheiro da caixa registradora, de acordo com o titular do 3º Distrito Policial (DP) da Praia do Canto, delegado Diego Platyny Lima Bermond, “Nos roubos, ele entrava com um comparsa fingindo ter uma arma debaixo da cintura e subtraíram dinheiro do caixa da loja.”

Durante a operação, o suspeito conseguiu fugir do estabelecimento antes da chegada da equipe policial. Em um dos endereços do investigado, foram encontradas as mesmas peças de roupas utilizadas em um dos crimes.

O investigado já possuía passagens pela polícia, pelo crime de roubo, tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico. De acordo com as investigações, o suspeito estava cumprindo pena no sistema prisional, mas havia sido liberado para cumprir a pena em regime aberto, poucos dias antes do primeiro assalto à loja.

A investigação vai continuar com o intuito de localizar o investigado e o parceiro de crime. “Já temos também a identificação do comparsa”, informou o delegado Diego Bermond.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES