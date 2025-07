Polícia Civil conclui investigação e apreende adolescente por homicídio em Águia Branca

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, concluiu as investigações que apuraram o homicídio ocorrido no dia 19 de junho deste ano, que vitimou Marcio Barbosa Ferreira, de 33 anos, com um golpe de faca. Um adolescente de 17 anos foi apontado como autor do ato infracional e apreendido na última quinta-feira (26), na sede da unidade policial.

O crime ocorreu nas proximidades da “Mercearia Fazenda Ferreira”, localizada na zona rural do município de Águia Branca, por volta das 22h50. A vítima chegou a ser socorrida com uma grave lesão na região cervical, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, delegado Daniel Nogueira Azevedo, a motivação do crime está intimamente relacionada a questões passionais. “A dinâmica dos fatos, aliada à forma como foi perpetrado o golpe fatal, revela que o ato foi praticado de forma deliberada, com aproveitamento da condição de vulnerabilidade da vítima, afastando qualquer hipótese de legítima defesa ou reação imediata à injusta provocação”, explicou.

Diante dos fatos, o adolescente deverá responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. O caso foi remetido para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual (MPES).

