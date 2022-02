Polícia Civil conclui investigação de suspeitos que tentaram roubar e matar casal em Linhares

A Delegacia Regional (DR) de Linhares concluiu, na última sexta-feira (04), as investigações de um roubo qualificado e uma tentativa de homicídio contra um casal. Os fatos ocorreram no dia 23 de outubro de 2020, no bairro Farias, no município. Dois homens de 27 e 28 anos são suspeitos de cometerem os crimes.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os dois suspeitos tentaram abordar o casal que estava em uma motocicleta.

“O casal não parou e os suspeitos acabaram efetuando diversos disparos que alvejaram o casal. Na ocasião, o casal não sentiu os tiros, mas logo depois perceberam que foram atingidos. Posteriormente, foram encaminhados para um hospital em Linhares”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

Ainda no mesmo dia, os mesmo suspeitos roubaram uma propriedade rural na região do Farias, onde usaram a violência, prendendo as vítimas em um banheiro, além de roubarem os pertences pessoais delas, valores em dinheiro, outros objetos e um veículo.

Durante as diligências, o suspeito de 27 anos foi preso na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, após uma ação feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para o sistema carcerário de Minas Gerais, ficando à disposição da Justiça do Espírito Santo.

O suspeito de 28 anos ainda continua foragido. “Quem tiver notícia do paradeiro dele, é só ligar para o 181 e denunciar. O sigilo é totalmente garantido”, frisou o delegado.

Texto: Brenda Corti, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]