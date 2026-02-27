Polícia Civil conclui inquérito sobre furto de celular em sorveteria de Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 18º Distrito Policial de Viana, concluiu o inquérito policial que apurou o furto de um aparelho celular ocorrido na noite do dia 18 de janeiro de 2026, em uma sorveteria localizada no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Duas mulheres, ambas de 39 anos, foram indiciadas pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

As investigações tiveram início imediatamente após o registro da ocorrência. A vítima relatou que estava na sorveteria acompanhada da filha, momento em que o aparelho celular foi esquecido sobre uma mesa do estabelecimento. Ao retornar para buscá-lo, constatou que o objeto não se encontrava mais no local.

“Com o início das diligências e a análise das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento, identificamos e localizamos uma das autoras do crime. Durante a apuração, foi constatado que a segunda envolvida havia retornado ao Estado do Rio de Janeiro, levando consigo o aparelho subtraído”, disse o titular do 18º Distrito Policial de Viana, delegado Ygor Pereira.

Diante da rápida elucidação do caso, a autora que se encontrava no Rio de Janeiro realizou a devolução voluntária do celular por meio dos Correios, possibilitando a restituição do bem à vítima.

O inquérito apontou que as investigadas agiram em conluio para subtrair o aparelho momentaneamente esquecido sobre a mesa do estabelecimento. O caso foi tipificado como furto qualificado pelo concurso de pessoas, conforme o artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. “Reforçando a resolutividade do trabalho investigativo, no dia 24 de fevereiro, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra as envolvidas, dando início à respectiva ação penal”, disse o delegado.

