Polícia Civil conclui inquérito que apurou homicídio ocorrido em Afonso Cláudio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, concluiu o Inquérito Policial que apurou a morte de João Paulo Andrade Koeler, de 19 anos, assassinado enquanto dormia na residência de sua companheira, na área rural de São Francisco, na madrugada do dia 2 de março. O autor, de 40 anos, foi identificado e indiciado pelo crime.

De acordo com as investigações, a motivação do crime teria sido uma desavença entre o suspeito e a vítima, ocorrida no dia anterior, durante uma cavalgada na localidade de Empossado, em Afonso Cláudio. A filha e a mãe do suspeito teriam tentado separar a briga e recebido alguns empurrões dele. Após a cavalgada, todos retornaram para casa.

O suspeito teria entrado clandestinamente na residência onde a vítima estava, se apossado de uma faca e seguido até o cômodo onde ela dormia, desferindo um golpe fatal antes de fugir.

Na última terça-feira (12), o investigado se apresentou à unidade policial e confessou o crime. Ele ainda informou que a motivação seria a desavença com a vítima no dia anterior, acrescentando que sua ex-companheira era, atualmente, a namorada de João Paulo.

O titular da Delegacia de Afonso Cláudio, delegado Júlio Cesar Cortina, informou que, após a confissão do suspeito e a coleta dos depoimentos das testemunhas, foi possível esclarecer todas as circunstâncias e a autoria do crime. A materialidade ficou comprovada pelo exame cadavérico, e a faca utilizada como instrumento do crime foi apreendida no local dos fatos.

O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, conforme previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sendo o inquérito remetido ao Poder Judiciário para a devida ação penal.

