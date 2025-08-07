Polícia Civil conclui inquérito e prende segundo suspeito de homicídio ocorrido em Jaguaré

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, concluiu o inquérito que apurou o homicídio de Dhevid da Silva Santos, de 19 anos, ocorrido no dia 16 de fevereiro deste ano. A investigação resultou na prisão do segundo envolvido no crime, um homem de 22 anos, na noite dessa terça-feira (05).

A prisão foi realizada com apoio do Serviço de Inteligência (P2) da 18ª Companhia da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O suspeito foi localizado na esquina de sua residência, no bairro Palmito, em Jaguaré. No momento da abordagem, ele foi informado sobre o mandado de prisão expedido pela Justiça.

Conforme apurado, no dia do crime, os suspeitos invadiram o imóvel da vítima, simularam um assalto, trancaram os familiares em um banheiro e levaram Dhevid até um quarto, onde o atacaram com diversos golpes de faca. A vítima morreu no local e os criminosos fugiram levando a arma do crime.

O primeiro suspeito, de 30 anos, já havia sido preso no dia 24 de março, na zona rural de São Mateus.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, Rodrigo Alves Damasceno, a motivação do crime foi passional. “Um dos autores teve um relacionamento anterior com a mulher com quem a vítima estava se relacionando e teria praticado o crime movido por ciúmes”, explicou o delegado.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

