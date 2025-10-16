Polícia Civil conclui inquérito e indicia mulher por injúria racial em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), concluiu o inquérito policial que apurou um caso de injúria racial ocorrido no município de Linhares, no dia 10 de setembro. Uma mulher de 28 anos foi indiciada.

O crime foi praticado contra trabalhadores que realizavam o manuseio de entulhos em uma avenida do bairro Três Barras, em Linhares. De acordo com a denúncia recebida pela PCES, a mulher chegou ao local de forma exaltada e, sem qualquer provocação, passou a xingá-los com palavras ofensivas e, em seguida, chamou as vítimas de “macacos”.

“A ação é configurada como crime de injúria racial, com pena de dois a cinco anos de reclusão, além do crime de injúria comum, cuja pena varia de um a seis meses de prisão ou multa. O inquérito será encaminhado à Justiça para que a autora responda pelos crimes”, afirmou o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES