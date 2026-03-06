Polícia Civil conclui inquérito e indicia homem por furtar dinheiro da própria avó em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu o inquérito policial que apurou a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, após a constatação de que um homem, atualmente com 35 anos, subtraiu valores da conta bancária de sua própria avó, à época com 82 anos, realizando saques indevidos em sua conta e causando prejuízo financeiro à vítima. O fato foi registrado pela vítima em 2021.

As investigações apontaram que o investigado, que residia no mesmo lote da idosa, no bairro Vila do Riacho, em Aracruz, valia-se da proximidade familiar e da confiança nele depositada para ter acesso ao cartão bancário da avó. Foram identificados três saques não autorizados, realizados em dias distintos. Imagens de videomonitoramento da agência bancária confirmaram que o autor das retiradas era o próprio neto, que foi formalmente reconhecido.

“O conjunto probatório colhido ao longo das diligências demonstrou de forma consistente a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando que o investigado se aproveitou da relação de confiança e da vulnerabilidade da vítima para praticar o crime”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

Diante das provas reunidas, a autoridade policial realizou o indiciamento do investigado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e encaminhou o procedimento ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

