Polícia Civil captura suspeito de homicídio em São Mateus

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Penal (DIPP) de São Mateus, cumpriu, nessa quinta-feira (27), um mandado de prisão em desfavor de um homem, suspeito prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima o adolescente Rhyan Quaresma Nogueira de 15 anos.

Após receber informações sobre o paradeiro do suspeito, que estaria em uma propriedade rural no município de Boa Esperança, a equipe foi até o local. No entanto, foi informado que o indivíduo havia deixado Boa Esperança na noite anterior e retornado a um local conhecido como “matadouro”, no bairro Seac, no município de São Mateus.

Após diligências, a presença do suspeito foi confirmada. Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito fugiu em alta velocidade, utilizando uma motocicleta. Durante a perseguição, o indivíduo perdeu o controle da moto devido à chuva e caiu. A viatura policial também perdeu o controle e caiu em uma valeta. Mesmo diante disso, os policiais conseguiram capturar o indivíduo.

A motocicleta foi apreendida, pois ele não tinha habilitação e estava dirigindo de forma perigosa, juntamente um aparelho celular

O homem foi capturado e conduzido à Delegacia Regional em São Mateus, para os devidos procedimentos. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

