Polícia Civil captura condenado por tráfico de drogas em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), capturou, na tarde dessa terça-feira (17), um homem de 31 anos, condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes. A ação foi realizada no bairro Riviera da Barra, no município de Vila Velha.

Após levantamentos, a equipe identificou o local onde o indivíduo estava escondido e se dirigiu até o endereço. O homem, que estava residindo com a avó, foi localizado e capturado nas proximidades da unidade de saúde do bairro.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

