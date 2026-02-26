Polícia Civil apreende suspeito de homicídio em Marataízes

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, apreendeu em flagrante um adolescente de 15 anos, apontado como autor de ato infracional análogo ao crime de homicídio que vitimou Jeferson Andrade Sales, de 46 anos. O crime ocorreu horas antes, na localidade de Barra de Itapemirim, no município de Marataízes. O fato interrompeu a marca de 229 dias sem registro de homicídios na cidade.

De acordo com o delegado Daniel de Araújo, que está respondendo pela Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, assim que tomou ciência do ocorrido, a equipe de investigação iniciou diligências ininterruptas e, poucas horas após o crime, localizou o suspeito no bairro Barra, no mesmo município.

“O homicídio aconteceu por volta das 9h horas, em via pública, nas proximidades de uma lanchonete, e foi registrado por câmeras de videomonitoramento. A vítima, que estava em situação de rua, foi atingida por golpes de arma branca. Jeferson Andrade Sales chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos”, contou o delegado.

Durante as diligências para localizar o adolescente, os policiais civis com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes também flagraram um homem de 19 anos praticando tráfico de entorpecentes na mesma localidade onde o suspeito do homicídio estava escondido. “Ele já é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas na localidade de Rosa Meireles, no município de Itapemirim. Ele foi alcançado em frente à uma padaria e interceptado pela equipe”, disse.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com o suspeito 25 pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 6,50 gramas, fracionadas e prontas para comercialização. Em depoimento, ele confessou que estava comercializando entorpecentes.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e foi apresentado ao Ministério Público, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para as providências cabíveis. Já o homem de 19 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

