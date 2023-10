Polícia Civil apreende revólver na casa de investigado por posse irregular de arma de fogo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim, deu cumprimento, na terça-feira (03), a ummandado de busca e apreensão, no distrito de Córrego dos Monos no município de Cachoeiro de Itapemirim. No momento da autuação, o investigado por posse irregular de arma de fogo não estava na residência.

A operação contou também com o apoio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município.

Durante o cumprimento do mandado, na residência alvo, a equipe policial foi recebida pela companheira do investigado, no local havia um cômodo trancado, que segundo a esposa do suspeito, apenas ele teria a chave. A polícia chegou a acompanhar a companheira até uma plantação de café, onde estaria o suspeito, porém elenão foi localizado no local.

De volta à residência, a equipe policial precisou forçar a entrada no cômodo, onde foram encontrados um revólver calibre 38, não compatível com o número de série do revólver registrado do nome do suspeito e uma espingarda calibre 32, que consta registrada no nome do investigado.

No local, também foi localizado um cofre fechado. Um terceiro revólver também de calibre 38, que consta no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), registrado no nome do suspeito não foi encontrado na residência. O cofre e o revólver calibre 38 foram apreendidos e levados para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim

O investigado vai responder por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

