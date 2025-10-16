Polícia Civil apreende materiais utilizados por homem que se passava por aluno da PMES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, apreendeu, nesta quinta-feira (16), materiais utilizados por um homem de 20 anos que se passava por aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) em redes sociais.

“O investigado publicava fotos e vídeos ostentando uniformes e insígnias da corporação, buscando aparentar vínculo com a instituição militar. Após diligências, foram apreendidos duas camisas de aluno da PMES, um coturno, uma calça tática, uma boina com o brasão da PMES e um simulacro de arma de fogo”, informou o delegado adjunto da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, Daniel de Araújo.

De acordo com o delegado, o caso chama atenção pela tentativa do investigado de obter notoriedade e respeito social mediante o uso indevido de símbolos e fardamentos militares. Além de crime comum, a conduta também pode configurar crime militar, em razão do uso indevido de uniformes e distintivos de função pública.

“O uso indevido de fardas, insígnias e símbolos oficiais coloca em risco a credibilidade das instituições de segurança pública e pode induzir terceiros em erro, motivo pelo qual tais condutas são rigorosamente investigadas”, destacou o delegado.

O investigado será indiciado pelo crime previsto no artigo 296 do Código Penal, uso indevido de selo ou sinal público, o que inclui falsificar, fabricar ou usar indevidamente símbolos oficiais. Ele responde em liberdade.