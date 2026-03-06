Polícia Civil apreende mais de 200 munições e prende homem em flagrante em Linhares

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, realizou, nessa quinta-feira (05), uma operação no Centro da cidade para cumprir diligências relacionadas à apuração de posse e armazenamento ilegal de armas e munições. Um homem, de 41 anos, foi detido.

Durante as buscas realizadas em uma residência, os policiais civis localizaram e apreenderam 227 munições de espingarda calibre 12, uma munição calibre .22 e uma espingarda de pressão adulterada para calibre .22.

No local, os policiais identificaram e prenderam o proprietário do material, um homem de 41 anos.

Após a prisão, o conduzido foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES