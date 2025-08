Polícia Civil apreende jovem de 18 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), cumpriu, na tarde do último sábado (02), um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem de 18 anos durante uma operação policial realizada no bairro Novo Horizonte, na Serra.

Os policiais estavam em diligência na região quando avistaram o indivíduo, que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Ele foi abordado e, durante a verificação, foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

Após os procedimentos legais, o jovem foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde permanecerá à disposição da Justiça.

