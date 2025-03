Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas em Pedro Canário

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Nova Viçosa/BA e a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATTI/Extremo Sul), cumpriu, nessa quinta-feira (27), um mandado de busca e apreensão domiciliar.

A operação foi realizada no município de Pedro Canário e faz parte da 15ª Operação ‘Unun Corpus’, deflagrada pela Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), que tem como objetivo desarticular organizações criminosas e combater delitos como homicídio, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e crimes contra o patrimônio.

Durante a ação, realizada em uma residência localizada no bairro Centro, em Pedro Canário, foram encontradas grandes quantidades de substâncias entorpecentes ilícitas, incluindo maconha e cocaína, ambas já embaladas para comercialização e distribuição.

Além das drogas, também foram apreendidas máquinas seladoras, ferramentas diversas, grande quantidade de frascos e embalagens para papelotes, bolsas utilizadas para delivery, selos para lacre, balanças de precisão, mochilas e diversos micro tubos.

As investigações apontam que o grupo responsável pela produção e distribuição dos entorpecentes opera sob a liderança da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CV). O grupo estaria envolvido na distribuição de drogas e na prática de homicídios contra integrantes de facções rivais, tanto na região de Nova Viçosa, no extremo Sul baiano, quanto no Norte do Espírito Santo.

As investigações continuam para a identificação e prisão dos envolvidos na atividade criminosa.

