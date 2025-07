Polícia Civil apreende carga de anabolizantes que seriam destinados à influencer presa em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, com apoio da Delegacia Regional da Serra, Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, interceptou e apreendeu um carregamento de anabolizantes que seria destinado à mulher presa na última quinta-feira (26), durante operação realizada em Marataízes. A apreensão ocorreu na sexta-feira (27).

Os policiais da DP de Marataízes descobriram que a mulher tinha comprado anabolizantes que seriam entregues em sua casa. De acordo com a investigação, ela teria adquirido os produtos usando o nome de uma mulher oriunda do Estado do Rio Grande do Norte. A compra foi no valor de R$ 21.000,00.

A investigação prossegue visando à coleta de mais elementos de informação sobre a atividade criminosa de venda de anabolizantes em Marataízes.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES