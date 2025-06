Polícia Civil apreende armas e drogas em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, realizou uma operação policial nessa terça-feira (17), no município de Vila Velha, que resultou na captura em flagrante de um homem de 32 anos.

A operação ocorreu no bairro Sagrada Família, local que é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e confronto com frequência devido à disputa por ponto de tráfico.

Durante as diligências, as equipes policiais identificaram uma residência suspeita e observaram o suspeito deixando o imóvel em uma motocicleta, carregando uma mochila. Não foi possível realizar a abordagem no momento, mas a situação era compatível com denúncias de que a casa seria utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes, estando, inclusive, sob proteção de armamento pesado.

As equipes mantiveram a vigilância e, posteriormente, foram recebidas no local por uma mulher de 30 anos, companheira do indivíduo. Durante os questionamentos, a equipe percebeu um forte odor de entorpecentes vindo do interior do imóvel. Em uma mochila localizada na cozinha, foi encontrada uma substância com características de drogas. A mulher afirmou que o material havia sido deixado por seu companheiro.

Os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram um fuzil Colt calibre 5.56, acompanhado de quatro carregadores e quarenta munições do mesmo calibre. Também foi localizada uma pistola Taurus calibre .380, municiada, com um carregador inserido contendo nove cartuchos e um carregador sobressalente, em outro cômodo da residência.

Durante a ação, o suspeito que havia deixado o local retornou e foi imediatamente abordado. Ele confirmou saber o motivo da presença dos policiais e recebeu voz de prisão.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na organização criminosa que atua na região.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado à unidade policial. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento na condição de testemunha.

