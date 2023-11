Polícia Civil apreende adolescentes envolvidos no tráfico de drogas em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, durante diligências no bairro Antônio Francisco Moreira, a fim de apurar denúncia de tráfico de drogas, apreendeu em flagrante delito dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, que estavam em uma residência vendendo drogas.

Nas buscas, foram apreendidos dinheiro, drogas, um simulacro de arma de fogo e material para embalo de entorpecentes. A ação foi realizada na tarde da última quarta-feira (08).

As equipes realizaram diligências em uma casa localizada no bairro Antônio Francisco Moreira, no município de Guaçuí, para tentar localizar um veículo que estaria sendo utilizado para comércio ilegal de drogas. Assim que chegaram ao local, os policiais visualizaram um suspeito pular o muro e empreender fuga. Pela janela do imóvel, as equipes visualizaram drogas em cima de uma mesa.

No interior do imóvel, estavam dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Com eles, foram apreendidas cinco buchas de maconha, três pinos de cocaína, 25 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo, material para embalo das drogas e R$160 em espécie.

Os adolescentes e o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial. Em desfavor dos suspeitos, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e, após procedimentos de praxe, eles foram entregues aos responsáveis legais.

