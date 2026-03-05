Polícia Civil apreende adolescente investigado por tráfico de drogas em Ibiraçu

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, realizou, nessa quarta-feira (04), uma operação que resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos, com histórico infracional e investigado por atuar no tráfico de drogas na localidade conhecida como “Mutirão”, no município de Ibiraçu.

A ação foi realizada no bairro Elias Bragatto, em cumprimento a mandado de internação provisória expedido pela Justiça.

De acordo com as informações, em 18 de novembro de 2025, o adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi surpreendido na posse de uma pistola calibre .380 e de vasta quantidade de substâncias entorpecentes.

“Diante dos elementos probatórios colhidos e da reiteração infracional, foi aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com fulcro no artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu, delegado Felipe Rodrigues Thomes.

Após a formalização do cumprimento da ordem judicial, o adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo, onde permanece à disposição do Juízo competente.

