Polícia Civil apreende adolescente em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos, na noite dessa quarta-feira (26), no bairro Seac no município de São Mateus. A ação foi realizada para o cumprimento do mandado de internação em desfavor do adolescente.

O apreendido tinha mandado de internação por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento ao mandado de internação. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

