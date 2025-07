Polícia Civil alerta sobre golpe do falso pagamento na compra e venda de veículos em Vila Valério

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, com objetivo de combater o crime de estelionato no município, elaborou um material informativo para alertar a população sobre o golpe do falso pagamento, que tem feito vítimas em transações de compra e venda de veículos.

De acordo com o titular da unidade, delegado Erick Lopes Esteves, a prática criminosa tem se tornado recorrente na região. O golpe envolve a utilização de tecnologia, cheques fraudulentos, documentos adulterados e contas bancárias em nome de terceiros, dificultando a identificação dos envolvidos.

“Os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, simulam pagamentos com cheques roubados ou fraudados, e pressionam para que o veículo seja entregue rapidamente, geralmente em finais de semana, quando a confirmação do banco é dificultada. Após a entrega, o cheque é bloqueado ou devolvido, revelando o golpe”, explicou o delegado.

Ainda segundo ele, há indícios da atuação de uma associação criminosa organizada, com envolvimento de diversos membros e possível articulação intermunicipal e até interestadual.

Entenda como o golpe funciona:

O criminoso se apresenta como comprador, entra em contato com a vítima e simula o pagamento com um cheque falso.

A vítima, acreditando na veracidade do pagamento, transfere o bem.

O cheque é posteriormente devolvido ou bloqueado.

O veículo é revendido rapidamente para terceiros de boa-fé, e os valores são repassados a contas de laranjas ou vítimas que tiveram seus dados subtraídos.

Dicas para se proteger:

Confirme sempre a compensação do pagamento antes de entregar o bem.

Desconfie de urgência na negociação ou de compradores com documentos suspeitos.

Exija documentos originais e verifique se as informações são consistentes.

Evite cheques, especialmente aos fins de semana ou de empresas desconhecidas.

Registre ocorrência ao menor sinal de fraude, informando telefones, contas bancárias e documentos usados na negociação.

A Polícia Civil reforça a importância da prevenção e da divulgação dessas informações, para que mais pessoas possam evitar prejuízos e contribuir com as investigações.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES