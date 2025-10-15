Polícia Civil age rapidamente e prende suspeito de roubar celular em Vila Velha

Durante diligências no bairro Vila Nova, em Vila Velha, nessa terça-feira (14), uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recuperou um aparelho celular roubado e deteve o suspeito de cometer o crime.

Os policiais foram informados por moradores que um indivíduo de 19 anos, suspeito de roubar uma mulher nas proximidades, estava sendo perseguido e agredido por populares. A equipe se deslocou imediatamente até o local indicado, que ficava a cerca de 150 metros de onde se encontravam, e localizaram o suspeito caído ao chão, sendo contido por moradores.

Ao realizar a abordagem, os policiais identificaram a vítima e uma testemunha do fato. De acordo com os relatos, o suspeito teria se aproximado de bicicleta, agredido a vítima com um tapa e subtraído seu celular, fugindo em seguida. Ele foi alcançado por populares, que conseguiram recuperar o aparelho antes da chegada da equipe policial.

Com a intervenção da Polícia Civil, as agressões cessaram, e o suspeito foi colocado sob custódia. Em seguida, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES