Polícia Científica do Estado recebe agradecimento e homenagem pela contribuição no Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB)

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Balística vinculada à Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), foi agraciada, neste mês, com uma placa de homenagem e agradecimento pela expressiva atuação da Central SINAB no Estado. A distinção foi concedida pelas empresas Ultra Forensic Technology, fornecedora da solução IBIS TRAX HD3D utilizada no SINAB, e Iafis Biometrics & Forensics Brasil, representante da solução no Brasil.

Elas reconheceram o empenho, a dedicação e a valiosa contribuição, agradecendo pelo compromisso demonstrado na implementação do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

O Relatório Anual de Atividades do SINAB, abrangendo o período de 1º/01/2022 a 30/06/2023, destaca o Espírito Santo como o Estado com o maior número de perfis balísticos registrados no BNPB (2.756) e a maior quantidade de ligações confirmadas (298). Esses números são de extrema relevância para as investigações de homicídios por arma de fogo no Estado.

Em 54% dos casos confirmados, foi possível identificar as armas utilizadas nos homicídios, sem levantar suspeitas durante as investigações, graças ao sistema e à análise microscópica realizada pelos peritos.

O Espírito Santo foi um dos cinco primeiros estados do Brasil e o pioneiro na região Sudeste a ser contemplado com a doação de um Sistema de Identificação Balística (SIB) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

“Ficamos muito felizes e isso mostra que a nossa Polícia Civil está no caminho certo. Investindo em tecnologia e sendo pioneiros. Temos a certeza que alcançaremos resultados ainda melhores”, destaca o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

Duas peritas da Seção de Balística da PCES desempenharam papéis importantes no Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB), representando a região Sudeste durante o Biênio 2022-2023. Em outubro de 2023, a integração de todos os estados, o Distrito Federal e a Polícia Federal ao SINAB foi concluída.

A principal finalidade do Sistema de Identificação Balística é criar o Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB), que serve como base para consultas a cada inclusão de um novo projétil ou estojo. Dessa forma, a ênfase recai na busca por correlações entre crimes, possibilitando a identificação de linhas de investigação previamente desconhecidas. A utilização em rede do SIB possibilita a conexão entre dois ou mais crimes cometidos com a mesma arma de fogo ou a indicação da arma utilizada, mesmo quando não havia suspeita nesse sentido.

O Sistema de Identificação Balística (SIB) aprimora a eficácia dos exames balísticos, fornecendo elementos para a elucidação da autoria em crimes envolvendo o uso de armas de fogo. Isso reflete diretamente na resolução de crimes de homicídio, sendo um dos pilares do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Reconhecendo a importância desse sistema, o Governo do Estado do Espírito Santo adquiriu um segundo equipamento, tornando-se assim o primeiro estado a contar com duas estações do SIB em operação na mesma central já em 2022.

Além da aquisição de uma segunda estação do SIB, o Governo do Estado investiu no aumento do efetivo da perícia, promoveu a expansão e reforma da Seção de Balística e realizou a aquisição e atualização de diversos equipamentos e acessórios para o funcionamento do SIB. Esses recursos totalizaram um investimento superior a R$ 3.940.000,00.



