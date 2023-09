Polícia captura suspeitos de roubar motocicletas em João Neiva

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, prendeu, nas últimas terça-feira (05) e quarta-feira (06), os suspeitos de roubarem três motocicletas no município de João Neiva, em agosto deste ano.

A primeira prisão foi realizada na terça-feira (05). Um indivíduo de 20 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado, se apresentou na DP de João Neiva, onde foi dado cumprimento ao mandado.

Já na quarta-feira (06), uma ação entre equipes da Deic de Aracruz e da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), resultou na captura de um indivíduo de 23 anos, também suspeito de ser um dos autores dos roubos. Ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado.

O indivíduo havia fugido do sistema prisional recentemente, onde estava preso desde 2021 pelo crime de tráfico de drogas. De posse da informação de que o alvo estava dentro de um supermercado no Centro da cidade de João Neiva, foi montado um cerco ao redor do estabelecimento, resultando na prisão do suspeito no interior do comércio.

“Com essas novas prisões, agora são três assaltantes presos pelo crime ocorrido em agosto. Apenas um indivíduo se encontra foragido e vamos trabalhar para realizar essa captura”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz, delegado Leandro Comper Sperandio.

