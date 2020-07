Polícia captura canguru no meio de avenida na Flórida; assista

Agentes da polícia da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, capturaram um canguru que estava andando por uma rua do município. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16) e a polícia está tentando identificar e localizar o dono do animal.

O animal foi visto numa avenida da cidade por volta das 9h30 (horário local), ele andou por cerca de 300 metros até local onde foi capturado. A polícia chegou, cercou o animal e o colocou no banco de trás de uma viatura da polícia. Assista:

Who caught a glimpse of #FLPD ’s newest mate hoping through our community this morning?

Officers in District 2 worked together to safely capture this kangaroo and turn it over to the South Florida Wildlife Center. pic.twitter.com/y4rZ5QQApS

— Fort Lauderdale Police (@FLPD411) July 16, 2020