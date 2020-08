Polícia busca padrasto suspeito de estuprar menina; criança precisou de cirurgia

Divulgação Bombeiros Incêndio ocorreu por volta das 3h de segunda-feira





Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tecidos no bairro do Brás, região central de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram a tomar o galpão às 3h22, quando foi registrada a ocorrência.





A fábrica localizada na esquina da Rua Caetano Pinto com a Rua Parana tinha materiais altamente inflamáveis que fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente.

Segundo informações divulgadas no Twitter, ao final da ocorrência haviam 16 viaturas no local e 33 bombeiros . Tantos agentes foram deslocados porque a loja de tecidos fica próxima a uma empresa de gás natural.

Além de conter as chamas , os bombeiros fizeram o resfriamento das paredes para que o fogo não se espalhasse para o vizinho. Não há informações sobre vítimas, nem causa do incêndio. Os dois imóveis estavam vazios.