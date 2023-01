Polícia apura se aluna da USP tentou lucrar ao perder R$ 1 milhão

Reprodução / Lattes Alicia Muller é investigada suspeita de desviar quase R$ 1 milhão do dinheiro da turma de Medicina da USP para a formatura

A suspeita de desviar quase R$ 1 milhão do dinheiro arrecadado para a festa de formatura da turma de Medicina da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) recebeu diversos depósitos em sua conta bancária ao longo de 2022, de acordo com a Polícia Civil. Os agentes apuram, em uma das linhas de investigação, se Alicia Muller , de 25 anos, arrecadou o valor com a comissão de formatura e apostou na loteira para obter lucro, mas acabou perdendo o dinheiro e, depois, não conseguiu repor.

A jovem é investigada em dois inquéritos. O primeiro, suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro após suposto golpe em uma casa lotérica em julho do ano passado. A estudante teria ganhado cinco vezes na loteria em 2022 , com apostas feitas após a transferência do dinheiro da turma para a conta pessoal dela, no fim de 2021.

A investigação corre no Deic de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo .

O segundo inquérito — no 16º DP, na capital paulista — apura se ela, de fato, desviou o dinheiro da formatura ou se foi vítima de um golpe, como ela alega.

Aos colegas de turma, Alicia disse ter sido vítima de um golpe de uma corretora. Ela afirmou que, na intenção de fazer o dinheiro da formatura render, transferiu a quantia arrecadada mensalmente para a empresa financeira, que teria sumido com o valor. Essa é a primeira das linhas de investigação.

A segunda, seria que ela teria tentado obter lucro por meio de apostas na Lotofácil usando o dinheiro da formatura.

E a terceira, seria que a jovem tentou se apropriar de todo o dinheiro depositado.

Lavagem de dinheiro

No primeiro inquérito, os policiais tentam descobrir se Alicia lavou o dinheiro com apostas realizadas em uma mesma lotérica entre abril e julho . O estabelecimento fica na Vila Mariana, na Zona Sul da capital paulista.

Nesse período, a estudante fez ao menos R$ 397,2 mil em apostas e ganhou R$ 366,6 mil em prêmios — ou seja, teria perdido dinheiro. Segundo a polícia, apesar das perdas, o método é eficiente para lavar dinheiro.

Após ter feito diversas apostas na casa dos R$ 10 mil, os donos do estabelecimento procuraram a polícia e abriram um inquérito acusando Alicia de suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato . Isso porque, em julho, ela fez apostas no valor de R$ 193 mil — apresentando somente os comprovantes, sem que as transferências fossem realizadas — e tendo pago somente R$ 891,53.

A polícia pediu, então, quebra de sigilo bancário de Alicia para descobrir a origem do dinheiro.

“São ene créditos que ela recebeu de ene contas”, afirmou o delegado Miguel Ferreira da Silva, responsável pelo caso. “A gente quer saber quem são essas pessoas.”

Após a acusação de que ela teria desviado quase R$ 1 milhão da comissão de formatura, o delegado “deduziu” que o dinheiro usado nas apostas saiu da quantia da turma de Medicina da USP .

“O crime de estelionato está claro. Mas qual a origem do dinheiro, já que ela não trabalha? Ela é ligada a alguma organização criminosa?”, disse o delegado.

