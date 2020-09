Polícia apreende uma tonelada de maconha em caminhão guincho no ES

A Petrobras anunciou na noite desta quinta (27/8) que vendeu para a Karavan SPE Cricaré, parceria entre a Karavan O&G Participações e Consultoria (51%) e a Seacrest Capital Group Limited (49%), a concessão de 27 campos terrestres no Espírito Santo. O negócio está avaliado em US$ 155 milhões, sendo US$ 11 milhões pagos nesta quinta; US$ 26 milhões no fechamento da transação e US$ 118 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato.

A negociação ainda depende da aprovação do Cade e da ANP.

Os 27 campos registraram produção média, de janeiro a junho de 2020, de cerca de 1,7 mil bpd de óleo e 14 mil m3/dia de gás.

“Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos”, informa a empresa em nota.

O Polo Cricaré compreende 27 campos terrestres: Biguá, Cacimbas, Campo Grande, Córrego Cedro Norte, Córrego Cedro Norte Sul, Córrego Dourado, Córrego das Pedras, Fazenda Cedro, Fazenda Cedro Norte, Fazenda Queimadas, Fazenda São Jorge, Guriri,Inhambu, Jacutinga, Lagoa Bonita, Lagoa Suruaca, Mariricu,Mariricu Norte, Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio Preto Oeste, Rio Preto Sul, Rio São Mateus, São Mateus, São Mateus Leste, Seriema e Tabuiaiá, que estão localizados no estado do Espírito Santo, nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra.

Venda de áreas terrestres ganha fôlego

Os desinvestimentos da Petrobras em campos terrestres teêm ganhado fôlego em 2020, depois de um longo período de dificuldades para a empresa vender os ativos.

No último dia 21 anunciou que vendeu para a SPE Rio Ventura., subsidiária integral da 3R Petroleum e Participações, os campos terrestres de Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca, Tapiranga e Tapiranga Norte, localizados nos municípios de Catu, Mata de São João, Pojuca e São Sebastião do Passé, no estado da Bahia.

Uma semana antes tinha fechado, por US$ 35,2 milhões, com a SPE Fazenda Belém, subsidiária integral da 3R Petroleum e Participações, contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, na parte cearense da Bacia Potiguar. A produção média dos campos, de janeiro a junho de 2020, foi de 803 barris de óleo por dia (bpd).

(*EPBR)