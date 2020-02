Polícia apreende submarino do tráfico com cinco toneladas de drogas

arrow-options Divulgação/Panama Ministry of Public Security Apreensão no Panamá terminou com cinco pessoas presas

Cinco toneladas de drogas foram apreendidas na última quarta-feira (19) no litoral do Panamá em um veículo marinho que acabou apelidado de submarino do tráfico pelas autoridades. Além dos entorpecentes, quatro pessoas também foram presas na operação.

Segundo informações da CNN, o submarino semi-submersível foi identificado por um avião da marinha do Panamá que realizava uma patrulha na região da província de Bocas del Toro. Após o avistamento, agentes do Serviço Nacional Aeronaval do Panamá realizaram a aproximação e identificaram a droga no local.

O Ministério da Segurança Pública panamenho não deu maiores detalhes sobre quais tipos de drogas foram encontrados dentro do veículo, mas confirmou que quatro pessoas, todas com nacionalidade da Colômbia, foram presas durante a ação.

Ainda de acordo com a publicação, este tipo de tentativa de transporte de drogas, principalmente de cocaína , para os Estados Unidos e a Europa é bastante comum e atrativo para os traficantes, uma vez que o submarino fica quase impossível de ser identificado quando submerge.

